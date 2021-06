Pontina, partono i cantieri notturni: respiro di sollievo per gli automobilisti

Martedì 22 Giugno 2021, 18:09

Partono i cantieri notturni sulla Pontina.Dalla scorsa notte e fino al 25 giugno i lavori di rifacimento stradale saranno effettuati nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6.

Saranno interessate entrambe le direzioni di marcia in prossimità dei cantieri, ed in particolare i tratti compresi dal km 16+600 al km 17+600 e dal km 23+000 al km 24+000 in direzione Terracina; in direzione Roma dal km 18+400 al km 17+400 e dal km 24+800 al km 23+800. La chiusura riguarda tutte le corsie, a fasi alternate una per volta in funzione delle lavorazioni.

Chiusura a fasi alternate delle corsie con obbligo di uscita, invece, dal km 86+280 al km 89+260 su tutte le corsie, (direzione Terracina) e dal km 89+260 al km 86+280 su tutte le corsie (direzione Roma).

Le chiusure sono contenute in una ordinanza e il provvedimento riguarda tutti gli utenti.