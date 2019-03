Code record su Gra e Pontina per incidenti

Code da record questa mattina, già dalle prime ore. Lunghe code sulla carreggiata interna del Grande raccordo anulare dalla diramazione Roma Nord all'Ardeatina dove il traffico intenso si somma a quello causato da un incidente avvenuto all'altezza di Fioranello. File anche sulla via Pontina da via Mascagni, ad Aprilia, fino a via Apriliana in direzione di Roma sempre per incidente, fa sapere Astral Infomobilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA