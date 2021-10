Pontina, chiuso il tratto tra le Migliare 54 e 56 per voragini. In corso sopralluogo dell'Anas

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 12:12 - Ultimo aggiornamento: 12:27

Smottamenti e voragini ai margini della Pontina: momentaneamente chiuso al traffico il tratto tra la Migliara 54 e la Migliara 56 fra Sabaudia e Terracina. E’ in corso da questa mattina un sopralluogo dei tecnici dell’Anas a seguito della segnalazione di danni probabilmente causati dal maltempo delle ultime ore. Il punto maggiormente interessato dal sopralluogo è in corrispondenza del chilometro 96.200, all’altezza del supermercato Md. Sul posto la Polizia Stradale che ha deviato il traffico lungo la Migliara 56 per chi arriva da Sud e lungo la Migliara 53 e Migliara 54 per chi arriva da Nord. Automobilisti e trasportatori potranno proseguire il viaggio sia verso Latina che verso Terracina utilizzando l’Appia o la Litoranea, almeno per superare il tratto chiuso della 148.