Podismo, domenica ad Itri la “Corri nella terra di Fra' Diavolo”

Il Comune di Itri in collaborazione con la Poligolfo Formia organizza domenica 9 dicembre la gara podistica denominata "Corri nella terra di Fra' Diavolo". La gara patrocinata dalla Pro Loco, in collaborazione con l'ASI, la Protezione Civile ERI, le Associazione Monte Ruazzo, il Comitato di Itri della Croce Rossa Italiana ed i Comitati di quartiere, si svolgerà su un percorso ondulato di circa 10 km, con partenza ed arrivo a piazza Umberto I. La gara è aperta a tutti gli atleti, italiani e stranieri delle società affiliate Fidal o Esp ed a quelli che abbiano raggiunto la maggiore età e sono in possesso della Runcard. Sarà, dunque, una bella giornata di sport dove sarà possibile non solo divertirsi a correre o ad applaudire gli atleti, ma anche lasciarsi emozionare dal "Carillon Vivente", o farsi trasportare nel magico mondo del Castello di Babbo Natale.