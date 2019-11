Podismo, annullata a causa del maltempo la Mezzamaratona di Latina in programma domani

Sarà una domenica senza una delle gare più attese del panorama podistico provinciale. A causa del maltempo previsto sul capoluogo pontino verrà rinviata la Mezzamaratona di Latina, corsa podistica su strada in programma domani con partenza (e arrivo) dal campo comunale di atletica di via Botticelli. "Ci ha avvisato la Prefettura che a causa dell'allerta meteo la gara purtroppo non si potrà correre, ci dispiace ma la sicurezza viene prima di tutto, quindi provvederemo nei prossimi giorni a comunicare la nuova data" ha spiegato Giampiero Trivellato, organizzatore dell'evento. Il pericolo del maltempo ha spinto così gli organizzatori a evitare guai maggiori accogliendo le indicazioni degli esperti. In settimana verrà comunicata la data in cui si correrà la Mezzamaratona di Latina. © RIPRODUZIONE RISERVATA