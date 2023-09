Pizzerie contro la violenza, messaggi sui cartoni

L'INIZIATIVA

E' un elenco lunghissimo quello delle vittime di femminicidio in Italia dall'inizio dell'anno ad oggi, gli ultimi nomi sono quelli di Rossella Nappini, uccisa a Roma, e di Marisa Leo, di Trapani. E ancora più lungo è l'elenco delle donne costrette a violenze fisiche e psicologiche, abusi e maltrattamenti, per mano di compagni, mariti o ex da cui sono fuggite ma che continuano a perseguitarle. Una strage che quasi ogni giorno riempie le cronache nazionali e quelle locali e richiede sforzi più forti da parte della magistratura e delle forze dell'ordine ma anche una maggiore sensibilizzazione della società civile. Ecco allora che una bella iniziativa arriva da Latina e parte da un settore che non ti aspetti, quello della ristorazione. Alcuni gestori di pizzerie del capoluogo hanno pensato a come dare un piccolo contributo, un segnale da dare attraverso un messaggio semplice ma in grado di entrare nelle case della gente in ogni occasione e non solo durante la ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A spiegare l'iniziativa è Roberto Di Giulio, che a Latina gestisce il locale Cuore d'Oro. «L'idea è nata insieme a un gruppo di gestori di pizzerie della città racconta durante un incontro per costituire un'associazione e promuovere iniziative. Abbiamo pensato che fosse giusto dare un piccolo contributo, perché noi con i cartoni delle nostre pizze da asporto entriamo nelle case di tutti ogni giorno. Volevamo dare un messaggio che vale sempre e così abbiamo creato un disegno e una frase da stampare. Un uomo che consegna una pizza a una donna: "L'unica pizza da darle è questa" e poi gli hashtag #stopallaviolenzasulledonne, #pizzalatinense, #cittàdilatina. Riuscissimo a far riflettere anche solo un solo uomo che picchia una donna, nel nostro piccolo, è un risultato. Ci proviamo. Per ora siamo in nove ad aver aderito ma contiamo di estendere questa iniziativa a quanti più locali possibili». L'idea parte dunque dalle pizzerie Cuore d'Oro, al Primo Piano, Fior di Pizza, Gianni Pizza, L'Arco, Mare Chiaro, Pulcinella a Roma, Testa o Croce, Zì Nicola. E ieri, per lanciarla, alle 18 in punti, tutti i gestori hanno pubblicato insieme, sui profili social dei rispettivi locali, l'immagine e la frase che sarà stampata sui cartoni delle pizze da asporto, accompagnata dalle parole di Luciana Littizzetto: "L' Amore rende felici e riempie il cuore, non lascia lividi sul corpo".