Picchiò la fidanzata in una discoteca al lido di Latina: Daspo urbano per il 19enne Matteo Baldascini

Era stato arrestato alla fine di luglio per aver picchiato e colpito con una testata in pieno volto la sua fidanzata di 18 anni in una discoteca al lido di Latina. Il questore di Latina ha ora emesso anche un daspo urbano a carico del 19enne Matteo Baldascini, giovane già noto agli archivi delle forze dell'ordine. Un analogo provvedimento era appena terminato all'inizio del mese di agosto e da questo momento, per due anni, Baldascini non potrà frequentare locali pubblici, come bar, pub, ristoranti o discoteche che si trovano nella zona del movida del capoluogo o sul lungomare. Dopo l'arresto di fine luglio, in sede di convalida, il giudice aveva disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Ma Baldascini era stato arrestato anche all'inizio di agosto per altri episodi violenti di cui era stato vittima, nei mesi passati, un coetaneo amico della sua fidanzata.