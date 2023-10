Persona investita sui binari a Fondi, bloccato il traffico ferroviario tra Latina e Formia

La circolazione dei treni sulla linea che collega Latina a Formia è sospesa tra Fondi e Monte San Biagio per l'investimento di una persona nei pressi della stazione di Fondi-Sperlonga. Secondo le prime testimonianze una donna sarebbe rimasta uccisa, travolta dal treno Intecity 522 partito da Napoli Centrale alle 17:31 e diretto a Sestri Levante dove doveva arrivate alle 0:58. Il convolgio è fermo dalle ore 18:40 tra Fondi e Monte San Biagio. Rfi Infomobilità comunica che è stato «richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria per consentire la regolare ripresa della circolazione». Il traffico sulla linea sta subendo rallentamenti. Dai tabelloni risulta che due treni in partenza da Latina per il sudpontino e per Roma Termini sono stati cancellati. Gli altri treni stanno accumulando un ritardo che oscilla tra i 40 minuti e l'ora.