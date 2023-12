Persona investita e uccisa da un treno a Priverno: ritardi e cancellazioni sulla linea Latina-Formia

«Dalle ore 9:50 sulla linea Roma - Napoli via Formia la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Priverno per l'investimento di una persona da parte di un treno». Lo ha comunicato Rete Ferroviaria Italiana attraverso il servizio di Infomobilità. Si tratta di un uomo che è stato travolto da un treno merci in transito diretto a Formia: l'investimento è avvenuto sul binario 4 nella stazione di Priverno. «Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti - chiarisce la nota - Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 40 minuti, i treni potranno subire limitazioni o cancellazioni». Queste sono le prime informazioni. In un aggiornamento delle 11.30 Rfi informa che vi sono «rallentamenti fino a 60 minuti per i treni instradati su linea via Cassino in direzione Napoli, fino a 20 minuti per i treni direzione Roma. I treni potranno subire limitazioni o cancellazioni».

Ecco in tempo reale alle 11.30 la situazione partenze segnalata dai monitor presso la stazione di Latina:

E la situazione arrivi sempre alle ore 11.30: