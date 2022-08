Venerdì 19 Agosto 2022, 22:08 - Ultimo aggiornamento: 22:43

E’ finita con una denuncia la vicenta capitata al giovane influencer, in arte Kristian Pengwin, noto per i suoi pronostici calcistici, fondatore del portale “Mondopengwin”. L’ha raccontata lui stesso in una storia pubblicata su Instagram e poi rimbalzata sulle cronache nazionali: «Faccio la tratta Fiumicino-Latina in taxi più volte al mese per via dei miei tanti viaggi – ha spiegato – Oggi mi è successo che una volta arrivato a destinazione il gentil tassista, pensando che fossi un ragazzino da spennare, ha preteso il pagamento del doppio di quello che indicava il tassametro, minacciandomi, alzando le mani e continuando a dire che i suoi colleghi non conoscevano le regole a differenza sua». Mentre dunque il tassametro indicava per la corsa la cifra di 130 euro, il tassista ne pretendeva 250, probabilmente proprio per “ripagare” il ritorno alla postazione di Fiumicino.

Il giovane, che aveva anche la febbre alta, pur rendendosi conto della palese ingiustizia, per chiudere la vicenda accetta alla fine di consegnare 200 euro ma decide di documentare tutto e prende anche le botte. «Purtroppo - scrive ancora - quando ti ritrovi in situazioni del genere spesso lo shock ti blocca e non ti fa ragionare lucidamente».

«Trovarsi in macchina con uno che ha la tua valigia e inizia ad avere atteggiamenti minacciosi e violenti nei tuoi confronti - ha raccontato il ragazzo - non è semplice da gestire. Già non mi reggevo in piedi. Cento euro rubati non mi renderanno di certo più povero ma segnalerò l’accaduto alle forze dell’ordine perché gente del genere non deve circolare in giro». E così ha fatto.

Ventiquattrore ore dopo Kristian Pengwin ha varcato il portone del comando provinciale dei carabinieri in piazza della Libertà a Latina per denunciare l’accaduto. Un episodio spiacevole che potrebbe profilare il reato di estorsione con gravi conseguenze per il tassista. All’uscita dalla caserma Cimarrusti l’influencer ha postato una nuova storia sui social e ha ringraziato i militari per averlo ascoltato e ha esortato a non avere paura di esporsi: «Un Paese migliore passa anche dal non farsi scivolare addosso queste ingiustizie».