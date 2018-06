Colleferro, tenta truffa a tassista e cerca di estorcergli 2.000 euro: arrestato

I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, coadiuvati dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 33enne di Colleferro, per i reati di estorsione e sequestro di persona. L’uomo, già noto alle cronache per le numerose truffe messe a segno qualche tempo fa ai danni di strutture alberghiere della riviera romagnola, alla fine dello scorso maggio, fingendosi il rappresentante di una multinazionale operante nel settore del trasporto pubblico, ha tentato di raggirare un tassista romano offrendogli la nomina di direttore commerciale della società.



Per ottenere il prestigioso e ben remunerato incarico, il tassista avrebbe dovuto però sborsare la somma di 2.000 euro per l’apertura di una partita I.V.A. internazionale, ovviamente in contanti. Il tassista, che inizialmente aveva creduto alla bontà della proposta ricevuta, insospettito dall’insistenza delle richieste di denaro, ad un certo punto ha deciso di rinunciare all’affare. Tale decisione ha però fatto montare su tutte le furie il truffatore che, per nulla rassegnato a rinunciare all’ingiusto guadagno, è passato alle maniere forti e, dapprima con minacce verbali, poi trattenendo con violenza il malcapitato all’interno del suo taxi, ha tentato di estorcergli la somma di denaro. Solo grazie ad una distrazione dell'uomo che si era allontanato per rispondere al telefono, il tassista è riuscito a fuggire raggiungendo la caserma dei Carabinieri di Fiumicino Aeroporto. I militari si sono immediatamente messi sulle tracce del malvivente e, nel corso delle indagini, hanno appreso che questi, forse ritenendo di essere stato denunciato, aveva prenotato un volo per Dubai e fissato un appuntamento per il rilascio del passaporto presso il Commissariato di Colleferro. Ed è proprio in occasione del ritiro del documento che i Carabinieri di Fiumicino lo hanno rintracciato e arrestato.

