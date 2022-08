Pd, le candidature pontine: Visini, Vanzini, Malandruccolo

Rita Visini, Tommaso Malandruccolo, Stefano Vanzini. Sono questi i nomi del Pd pontino per le elezioni politiche del 25 settembre. I nomi sono inseriti nelle liste approvate dalla direzione nazionale nella notte. In dettaglio, la Visini, ex assessore regionale nella precedente legislatura, è inserita nel collegio uninominale della Camera Frosinone-Latina; Malandruccolo, consigliere comunale del capoluogo ora decaduto in seguito alle sentenze del Tar e del CdS di annullamento delle elezioni in 22 sezioni, sarà nell’altro collegio uninominale di Latina; Vanzini è invece nel plurinominale Frosinone-Latina della Camera. Tutti e tre i nomi erano nella rosa che la direzione provinciale di Latina del Pd, guidata dal segretario Omar Sarubbo, aveva inviato ai livelli regionali e nazionali di partito.