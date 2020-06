Patto per il turismo, a Latina il tour dell'Associazione strutture extralberghiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partirà oggi da Piazza del Campidoglio a Roma e toccherà oltre 100 piazze italiane, tra cui Latina, il tour promosso dalla prima Associazione Nazionale delle strutture extralberghiere, guidata a Latina da Andrea Fanti, che prevede il giro di 9 Regioni d'Italia per sviluppare sinergie con le amministratori locali insieme a tutti i referenti territoriali dell'Asstri. L'obiettivo è quello di creare e sviluppare un vero e proprio patto per il turismo. «Siamo stati noi fra i primi ad accendere i fari e i motori della speranza, perché crediamo nelle nostre professioni e siamo certi che il rilancio del Paese passi dalla consapevolezza che il Territorio è l'unico bene da implementare», spiega Fanti che si è detto «motivato ad affrontare il percorso e orgoglioso di poter rappresentare questa nuova realtà in tutti i comuni della provincia di Latina. L'obiettivo è quello di dare voce a tutte le amministrazioni dove farà tappa per collaborare in maniera costruttiva per affrontare insieme tutte le problematiche del settore, soprattutto dopo l'emergenza Coronavirus che ha messo a dura prova l'intero comparto».«Asstri si sta facendo portavoce di questa istanza e con proprie risorse investe per raccogliere la sfida più importante in un momento estremamente difficile per il nostro Paese. Agli amministratori locali chiediamo di metterci a disposizione una piazza o più semplicemente un punto di incontro, per poter divulgare la nostra esperienza e il nostro background, agli operatori del Settore chiediamo di venirci ad incontrare per uno scambio di vedute ed una ipotesi di collaborazione nazionale e transnazionale. Alle associazioni di categoria chiediamo di sostenerci, perché il turismo non è solo una sfida per chi offre un posto letto ma un'opportunità di crescita». Il tour si concluderà il prossimo 30 luglio sempre a Roma.