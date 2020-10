Parco del Circeo, sito internet a disposizione delle attività turistiche del territorio per un anno

Il sito Internet ufficiale del Parco del Circeo (www.parcocirceo.it), diventerà per un anno "vetrina" di tutti gli operatori economici e turistici del territorio che avranno a disposizione gratuitamente, una pagina ospitale per far conoscere la propria struttura ed illustrare l'attività svolta.

È quanto ha scritto l'Ente Parco con Comunica srl in una lettera indirizzata a tutti gli operatori economici del suo territorio e dintorni. Si vuole creare, in pratica, un luogo virtuale per offrire agli utenti tutte le informazioni sulle attività presenti nell'area protetta, mettendo in evidenza specialità, servizi, trattamenti e prezzi. Ogni struttura sarà anche visibile sulle mappe del sito e l'utente potrà contattarla direttamente per richiedere informazioni e/o effettuare prenotazioni. Nella sezione "Ospitalità", l'utente troverà quindi una fotografia completa e aggiornata delle strutture ricettive, della ristorazione, stabilimenti balneari, produttori locali, guide ed accompagnatori e diving center presenti nell'area del Parco.

Vedi anche > Parco del Circeo, sì della Regione alla valutazione ambientale strategica

«E' nostra intenzione – spiegano dall'Ente Parco, il presidente Antonio Ricciardi e il direttore Paolo Cassola – incrementare ulteriormente l'efficacia del nostro sito a favore degli operatori del territorio, ampliandone la visibilità e l'interazione, e facendoci noi carico per un anno, delle spese di investimento connesse, al fine di favorire, in un momento così complicato anche sul piano economico ed occupazionale, la loro visibilità. A tal proposito è importante sottolineare la crescita esponenziale delle consultazioni del sito web che è passata da poche decine di migliaia di pagine consultate ogni anno sino al 2016, alle oltre 450mila pagine visualizzate negli ultimi 12 mesi. Questa proposta vuole integrarsi al fondamentale lavoro svolto da Lazio Promozione e dalle Proloco del territorio con l'auspicio che lo stesso Consorzio turistico "Circe" possa essere rilanciato e valorizzato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA