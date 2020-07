Parco del Circeo, sì della Regione alla valutazione ambientale strategica

La Regione Lazio ha approvato la Vas, Valutazione ambientale strategica, del Parco nazionale del Circeo. 1235 pagine per 8 volumi relativi al Piano con gli obiettivi operativi e le azioni che il Parco vuole svolgere nei prossimi anni, non solo nel campo della tutela e conservazione, ma anche in agricoltura, turismo, servizi, utilizzo di aree e via discorrendo. Piano che avrà un valore ed efficacia sovraordinata alla gran parte degli altri strumenti di pianificazione.

«Siamo felici del risultato raggiunto e ringraziamo la Regione Lazio, in particolare la dottoressa Flaminia Tosini che ha firmato il documento e il dottor Vito Consoli che porta avanti da anni l'istruttoria del Piano, che insieme ai loro collaboratori, ai tecnici del Parco compresi i consulenti esterni, hanno raggiunto un risultato fino ad alcuni anni fa molto distante. Adesso siamo ad un passo dall'approvazione definitiva del Piano del Parco che determinerà un punto di svolta fondamentale e positivo per la gestione della biodiversità, per lo sviluppo sostenibile ed il rapporto con il territorio, risolvendo anche diverse problematiche urbanistiche». Dicono all'unisono il presidente e il direttore dell'Ente Parco Antonio Ricciardi e Paolo Cassola.

La Vas è il documento che chiude il cerchio, tra l'altro, con le norme tecniche di attuazione aggiornate, con diversi elaborati tecnici e tante procedure, relativamente alla redazione e definitiva approvazione del Piano del Parco.

