Domani il compleanno di Papa Benedetto XVI. Priverno e Fossanova ricordano la visita dell’allora cardinale

Priverno, ed in particolar modo, i residenti del borgo antico di Fossanova, non hanno dimenticato la visita che l’allora cardinale Joseph Aloisius Ratzinger, fece nel lontano 2004, toccando il luogo della dipartita di San Tommaso d’Aquino, dove l’Eminenza si era recato, in forma riservata, accompagnato dai Frati minori del convento (custodi dell'Abbazia) per un momento di riflessione e per onorare la memoria del Dottore Angelico.

L’anno successivo, ovvero il 19 aprile 2005, il cardinal Ratzinger venne eletto Pontefice con il nome di Papa Benedetto XVI, e il 28 marzo 2007, nell’udienza generale, volle ricordare quei momenti significativi della visita nella storica abbazia gotico – cistercense privernate attraverso la visione di alcune rare foto, fatte sul posto, e donategli personalmente dal dottor Franco Coco, medico locale, attualmente in servizio presso il Sovrano Ordine Militare dei Cavalieri di Malta e della mamma, Rita Giovannelli. Proprio domani (16 aprile) sarà dunque una giornata speciale per il Papa Emerito Benedetto XVI che compirà 94 anni nel segno e nel ricordo di quella visita importantissima per il il suo futuro.

