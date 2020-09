Fossanova, grande attesa per l'inedito "Concerto Acusmatico" di questa sera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la prima nella storia della Sala dei Concerti dell'ex Infermeria dell'Abbazia Fossanova, si svolgerà oggi una giornata dedicata, in via esclusiva ed inedita, alla musica acusmatica. Dalle ore 16 alle ore 20 ci sarà la diffusione sonora multicanale con brani dei migliori compositori italiani e stranieri, mentre alle ore 21, prenderà il via il "Concerto Acusmatico" definito un vero e proprio ecosistema sonico di interesse mondiale. L'arte acusmatica è infatti un tipo particolare di musica elettronica, creata per essere ascoltata tramite altoparlanti.E' questo un evento che gli ideatori, Francesco Altilio e Mirjana Nardelli, maestri e specialisti della materia in campo nazionale, hanno voluto proporre all'interno di uno dei più interessanti monumenti dell'arte gotica cistercense esistenti in Italia, al fine di "riprendere contatto - spiegano gli autori - con l'affascinante mondo dei suoni, meglio conosciuto nella scuola pitagorica" e che si richiama anche al "sistema di proiezione del suono inventato dal compositore Francoise Bayle". Ingresso gratuito. Assicurati distanziamento ed altri dispositivi anti Covid 19.