Cinque palme vanno a fuoco in via Bruxelles: intervengono i vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi cinque palme situtate tra una carreggiata e l'altra di via Bruxelles, a Latina, sono andate in fiamme in circostanze misteriose.

Immediato l'intervento sul posto di due camion dei vigili del fuoco, impegnati per diversi minuti a spegnere i vari roghi, con il forte vento che non ha fatto altro che favorire il propagarsi del fuoco.

Sul posto anche una pattuglia di Polizia Locale, che ha chiuso la strada al traffico subito dopo il sottopassaggio del colosseo di Latina.