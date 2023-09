L'appello social diventa realtà: restaurata la panchina dei Mondiali Italia '90

Una storia a lieto fine che parte dai social e si conclude nella realtà. Tutto inizia circa un mese fa con un post sul gruppo facebook "Sei di Latina se..." dove compare una foto della panchina dedicata ai mondiali di calcio di "Italia 90" che si trova in via del Lido.

La panchina era dipinta di azzurro con il famoso logo dei mondiali di 23 anni fa, ma con il tempo si è rovinata diventando scura e sporca al punto da non riuscire neppure a leggere la scritta. «E' un peccato lasciarla così, abbandonata... C'è qualche volontario in grado di restaurarla?» recitava il post che nel giro di poche ore ha ricevuto decine di commenti. Tutti erano d'accordo sull'importanza di quel simbolo che ricordava un evento sportivo storico per il nostro Paese.