Anziana picchiata e chiusa in una “gabbia”: 7 arresti e casa di riposo chiusa

LATINA - Schiaffeggiata e tenuta segregata in una gabbia. E' successo in una casa di riposo di Roccagorga dove un'anziana ospite secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nas coordinati dalla Procura delle Repubblica di Latina è stata terribilmente maltrattata. Sette persone sono accusate, a vario titolo, di sequestro di persona e maltrattamenti, e sono finite agli agli arresti domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare richiesta dal sostituto procuratore Simona Gentile ed emessa nel Gip del Tribunale di Latina, Pierpaolo Bortone.

La donna praticamente era costretta a letto in una sorta di gabbia, rinchiusa a chiave nella sua stanza senza bagno, schiaffeggiata, insultata e strattonata secondo quanto emerso nel corso di un'indagine del Nas dei carabinieri di Latina. Oltre ai sette arresti la struttura è stata chiusa grazie ad decreto di sequestro preventivo.



L'indagine, denominata “Gabbia”, è partita in seguito alla denuncia presentata dai familiari dell'anziana. Sono state effettuate anche intercettazioni telefoniche, ambientali ed audio/video da cui sono emersi, secondo gli investigatori «episodi di autoritarismo e violenza perpetrati, dal titolare e dalle operatrici della comunità alloggio per anziani ai danni dell'anziana ospite non autosufficiente».

Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite tra i comuni di Roccagorga, Maenza e Sezze nei confronti del titolare della struttura, della moglie e di cinque operatrici socio-sanitarie.

Mercoled├Č 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA