Ospedale, sorpresa di Pasqua: nessuno in fila al pronto soccorso di Latina

Un'immagine eloquente, i letti vuoti - rispetto a una situazione di affollamento pressoché quotidiano - e nessun paziente in fila al "triage" del pronto soccorso di Latina. A Pasqua accessi limitati rispetto ai giorni normali, segno che nel giorno di festa nessuno è stato male o - più probabilmente - non se l'è sentita di andare in ospedale non avendo qualcosa di grave.Situazione che questa mattina è già cambiata, anche se lontana dai giorni "caldi". Al momento al pronto soccorso del "Santa Maria Goretti" ci sono in tutto 75 persone in trattamento, 17 delle quali in attesa di ricovero, mentre 41 persone in attesa sono codice "verde" e quindi non avrebbero bisogno di andare in ospedale.Il picco è atteso per domani, quando passate le festività e in presenza di un lungo ponte sarà più difficile avere a disposizione i medici di base e si farà maggiormente ricorso al servizio. Va ricordato, comunque, che nei giorni festivi a Latina funziona l'Ambufest aperto dalle 8 alle 20 nella sede della Asl di piazza Celli, dedicato ai casi meno gravi o alle prescrizioni di farmaci.