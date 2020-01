Nuovo palazzetto da 5 mila posti a Latina: la proposta di un privato per farlo davanti all'ex Sani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ una specie di ritorno a casa: il nuovo palazzetto dello sport potrebbe sorgere all’incrocio tra viale Le Corbusier e la Pontina, nell’area destinata a impianti sportivi dal piano particolareggiato adottato dal Consiglio comunale nel lontanissimo 1980. Un privato infatti ha presentato in Comune una proposta per costruire un Palasport da 5 mila posti e una piscina e gli uffici hanno già istruito la pratica, tanto che il progetto potrebbe arrivare all’esame della Giunta guidata da Damiano Coletta in tempi brevi.Dopo anni di discussioni su dove realizzare un impianto in grado di mandare in pensione il Palabianchini la soluzione è stata proposta dall’imprenditore Ciarlone che ha già presentato il progetto firmato dallo studio dell’architetto Antonelli. Proprio nell’anno in cui Latina ha perso in sequenza prima la squadra di serie A di pallanuoto, poi la squadra di A1 del volley (emigrate ad Anzio e a Cisterna) per colpa di impianti vetusti e non sufficientemente capienti come la piscina comunale eil Palabianchini, questa proposta risolve un problema che sembrava insormontabile. Le uniche aree con destinazione a impianti sportivi sono quelle che corrono lungo il tratto urbano della Pontina, mentre le proposte arrivate fino ad oggi riguardavano tutte aree a destinazione agricola e necessitavano quindi di un lungo iter per il cambio di destinazione d’uso. Impossibile anche la soluzione di realizzare un impianto pubblico procedendo all’esproprio di una di quelle aree destinate a impianti sportivi: l’acquisizione del terreno avrebbe fatto raddoppiare i costi di realizzazione per l’ente locale.Ora invece Ciarlone è pronto a realizzarlo su un’area di proprietà che è già destinata a impianti sportivi, proprio lì dove il piano regolatore prevedeva di costruire una cittadella dello sport con stadio, palazzetto, piscina e campo da baseball. In realtà il privato vuole costruire solo palasport e piscina, oltre ovviamente ai parcheggi e alle dotazioni a servizio degli impianti. L’unico problema è che il nuovo palazzetto non sorgerebbe lì dove il Ppe lo prevedeva, ma al posto dello stadio, ma - spiegano dal Comune - questo cambio non creerebbe problemi rispetto allo strumento urbanistico. Tanto che gli uffici hanno già istruito la pratica e si accingono a portarla all’esame della Giunta. Servirà solo una mini variante ma solo per ruotare la posizione della struttura rispetto a quella prevista del piano. Difficile ora capire i tempi di realizzazione, ma la soluzione proposta è sicuramente la più breve di tutte quelle ipotizzate fino ad oggi.