Nuovo palazzetto per Latina, nel progetto anche una piscina olimponica scoperta

Nel progetto presentato dalla società "Palaghiaccio srl" per realizzare un nuovo palazzetto dello sport a Latina è prevista anche la realizzazione di una piscina olimpionica scoperta. E' quanto emerge dalle tavole che Il Messaggero ha potuto visionare. Il progetto redatto dall'architetto Alfonso Antonelli in collaborazione con Guido Antonelli e Valerio Trabucco prevede la realizzazione di un impianto sportivo su un terreno di proprietà all'incrocio tra la via Pontina e viale Le Corbusier che ha già la destinazione impianti sportivi dal lontano 1980.