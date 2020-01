Mozzarelle prodotte in cattive condizioni igienico-strutturali, chiuso un caseificio di Cisterna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vigilanza e i continui controlli da parte dei carabinieri del Nas di Latina sulla produzione degli alimenti destinati alle tavole dei consumatori, ha consentito nei giorni scorsi di fermare l'attività di un caseificio Cisterna per gravi carenze igieniche e strutturali dell'intero laboratorio di produzione.Il provvedimento è stato adottato in collaborazione con gli ispettori della Asl di Latina interessati dai militari intervenuti nel caseificio e che hanno prescritto gli interventi da effettuare per eliminare le gravi carenze rilevate. Le prescrizioni sono state però ignorate nei giorni successivi dal responsabile del caseificio che ha continuato l'attività produttiva delle mozzarelle, in dispregio del provvedimento di sospensione. Sono state trovata infatti nei giorni successive mozzarelle prodotte nella struttura di Cisterna in due esercizi commerciali del Capoluogo.Per questo motivo il responsabile del caseificio, che era stato già sanzionato con 2.000 euro, è stato denunciato e le mozzarelle sequestrate e destinate a distruzione.