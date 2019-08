Morto a Formia dopo intervento per dimagrire, Regione Lazio chiede una relazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Regione Lazio chiede chiarimenti sul decesso di Francesco Domenici , l'uomo di 33 anni morto in ospedale a Formia, dopo un malore e dopo che l'11 giugno scorso era stato sottoposto a un intervento di chirurgia per dimagrire.«L’Assessorato alla Sanità ha richiesto all’Ares 118 e alla direzione sanitaria della Asl di Latina l’audit clinico in merito al soccorso. La relazione - spiega l'assessore Alessio D'Amato - servirà a comprendere clinicamente le modalità operative attuate. Ai famigliari e amici dell’uomo va il cordoglio e le condoglianze dell’Amministrazione regionale».