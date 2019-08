Malore dopo intervento per bendaggio gastrico, uomo muore a Formia

Un uomo di 45 anni è morto a seguito di un malore a una settimana dall'intervento di "bendaggio gastrico" eseguito a Formia. La Procura di Cassino ha aperto un'inchiesta dopo che il paziente è deceduto al pronto soccorso del "Dono Svizzero" di Formia.



L'intervento, che non aveva avuto complicazioni, si era svolto alla clinica "Casa del sole" di Formia una decina di giorni fa. Il paziente, un "grande obeso", si è sentito male in casa ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. Disposta l'autopsia.