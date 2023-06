Morto dopo il morso di un ragno in un'azienda agricola, la salma torna in Grecia

I familiari del commerciante morto a Sabaudia per un probabile shock anafilattico hanno avviato le pratiche per riportare la salma nel paese di origine, la Grecia. Secondo la ricostruzione l'uomo potrebbe essere stato morso da un ragno mentre si trovava in un'azienda agricola di Sabaudia, in aperta campagna, per un incontro di lavoro. Il 58enne è stato trovato senza vita in una stanza del prestigioso hotel "Oasi di Kufra" dove pernottava con i suoi colleghi.

HOTEL ESTRANEO

Il personale della struttura alberghiera, totalmente estranea all'episodio, ha provveduto a gestire l'emergenza nel migliore dei modi offrendo supporto ai soccorritori del 118, ma purtroppo neanche il defibrillatore ha potuto salvare il commerciante. L'ipotesi è che il decesso sia avvenuto nella notte, l'uomo si sarebbe sentito male mentre era solo all'interno della stanza e per questo nessuno si è accorto di nulla.

Di certo il commerciante non è stato morso all'interno dell'hotel, dove era rientrato solo per dormire, ma probabilmente nell'azienda agricola in aperta campagna dove aveva trascorso l'intera giornata per motivi di lavoro.

Non risulta disposta l'autopsia per acquisire ulteriori elementi sul decesso avvenuto per arresto cardiocircolatorio. A quanto emerso è stata proprio la vittima ad aver parlato del morso di un ragno ai suoi colleghi, lamentando anche prurito e un malessere generale la sera prima del decesso.

L'allarme è stato lanciato la mattina di martedì quando il commerciante non è uscito dalla sua stanza per raggiungere i colleghi a colazione. Dopo aver bussato diverse volte senza ottenere risposta è stato deciso di aprire la porta dall'esterno e a quel punto è stato trovato il cadavere.