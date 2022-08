Minturno, auto avvolta dalle fiamme: intervengono i vigili del fuoco

Un misterioso incendio è avvenuto la scorsa notte in Via Franco Compasso a Minturno. Le fiamme hanno avvolto un'autovettura parcheggiata sulla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamente di Castelforte, che hanno subito spento il rogo. L'utilitaria è andata completamente distrutta. Fortunatamente non ci sono stati ulteriori danni né persone coinvolte. Ancora sconosciute le cause dell'incendio.