Minacce via social network all'ex moglie, arrestato un uomo di 47 anni

I carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 47 anni, accusato di avere - durante quest'ultimo mese - minacciato tramite social network la ex moglie, una donna di 38 anni di Minturno. Minacce che hanno determinato nella vittima uno stato di preoccupazione, paura per la propria incolumità e per quella dei propri familiari.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Cassino.