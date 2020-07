Arriveranno in serata a Latina 57 dei 320 migranti di nazionalità tunisina provenienti da Lampedusa e trasferiti nel Lazio. I dettagli arrivano dalla Prefettura di Latina, che si è ritrovata ad affrontare nell’arco di poche ore un’emergenza che è prima di tutto sanitaria. L’esigenza infatti è quella di operare tempestivamente uno screening degli stranieri e di garantire la quarantena.

LEGGI ANCHE Fiuggi, in arrivo 60 migranti sbarcati a Lampedusa: staranno nell'ex hotel Palace

Nel giro di una mattinata appena si è quindi trovata in extremis una soluzione temporanea: gli arrivi sono previsti per questa sera e saranno dirottati verso la struttura dell’ex Rossi Sud, allestita velocemente per consentire alloggi temporanei. I migranti trascorreranno qui la notte e a partire dalla mattinata di domani, 29 luglio, saranno tutti sottoposti a tamponi da parte del personale della Asl. In assenza di casi di positività al covid saranno poi dirottati verso altre strutture dove potranno osservare la quarantena ed essere successivamente avviati, a seconda dei singoli casi, alle procedure di espulsione. «Nel caso in cui siano invece persone interessate dal virus – spiega il nuovo Prefetto Maurizio Falco – gli asintomatici saranno collocati in apposite strutture tra Roma e Latina, mentre i sintomatici saranno ricoverati».



Le forze dell’ordine garantiranno presidi di vigilanza fissi per tutta la giornata di domani, i controlli, per evitare eventuali fughe, saranno poi rimodulati sulla base dei risultati dei tamponi.

Ultimo aggiornamento: 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA