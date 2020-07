Fiuggi, in arrivo oggi sessanta migranti sbarcati a Lampedusa: staranno nell'ex hotel Palace

Una parte dei migranti sbarcati alla Lampedusa nei giorni scorsi sarà ospitata anche nell'x hotel Palace di Fiuggi, sulla via Anticolana, nei pressi dei centro sportivo di Capo I Prati. Saranno una sessantina, per lo più più provenienti da Tunisia e da altri paesi nord-africani.

Il loro arrivo è previsto entro la tarda mattinata di oggi, ad attenderli ci saranno carabinieri e polizia che dovranno garantire un presidio fisso, notte e giorno, nell’area dell’ex struttura ricettiva per impedire che gli ospiti in arrivo dalla Sicilia non si allontanino: tutti, infatti, sono obbligatoriamente sottoposti a quarantena preventiva.

Ultimo aggiornamento: 10:18

