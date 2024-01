Stimigliano, uomo trovato senza vita in casa: fatale un malore

RIETI - Un uomo di 79 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Stimigliano: fatale, purtroppo, un malore.

Si tratta di Antonio Cristofani, nato nel 1945, originario proprio di Stimigliano. A chiamare i soccorsi, i vicini che, non avendo risposte dall'uomo, si sono preoccupati. Sul posto sono giunti i carabinieri di Stimigliano e di Poggio Mirteto, oltre ai vigili del fuoco. Per l'uomo non c'era più nulla da fare.