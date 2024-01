Sulmona, edicolante stroncato da malore dopo una passeggiata in montagna: aveva 58 anni

Si è accasciato nel primo pomeriggio di ieri dopo essere rientrato da una passeggiata in montagna, quella che tanto amava e che era stato uno dei motivi del suo trasferimento a Sulmona. Marco Del Rosso, edicolante di piazza Garibaldi, portavoce di una categoria che con orgoglio difendeva, è morto a causa di un malore che lo ha colpito a 58 anni. Un’altra perdita importante per la comunità che, dopo la morte di Fabrizio Colantonio due anni fa, anche lui edicolante in piazza XX settembre, anche lui morto per un malore che lo aveva colpito in auto, resta orfana di un altro punto di riferimento.

Del Rosso si è accasciato davanti all’uscio di casa mentre stava rientrando: i soccorsi allertati prontamente non sono riusciti a salvargli la vita, nonostante le manovre del 118 per rianimarlo.

Si era trasferito da Roma a Sulmona diversi anni fa e qui si era sposato e aveva costruito la sua famiglia. Nel 2002 aveva rilevato l’edicola, tra le più frequentate in città, sempre pronto a dare consigli di lettura e di musica, ma soprattutto a restituire la voce della strada a chi amministra: lui osservatore attento e critico, mai, però, sopra le righe. Il funerale domani alle 15 nella chiesa di Cristo Re, la camera ardente è allestita presso la Casa funeraria Caliendo e Salutari.