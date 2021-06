Stop alla reperibilità e alle guardie notturne presso la Medicina dell'ospedale San Giovanni di Dio, a Fondi, nuovamente alle prese con problemi di carenza di personale. Nonostante le ripetute note inviate alla Asl e gli impegni assunti per inviare medici del Santa Maria Goretti non più impegnati nell'emergenza Covid, nulla è cambiato. Da ieri, quindi, i posti letto sono ridotti a 12 e in caso di necessità, durante la notte, gli interventi sono garantiti dal medico di pronto soccorso o dall'anestesista.

Non è la prima volta che accade e il timore di chi lavora nel nosocomio fondano è che il reparto rischi di chiudere in vista dell'estate. Già tra ottobre 2019 e febbraio 2020 era stata adottata una misura tampone in assenza di medici disponibili. Lo stesso accadrà ora, aspettando che l'azienda sanitaria invii il personale promesso. Tuona, intanto, la funzione pubblica Cgil che in una nota di dieci giorni fa sollecitava l'azienda sanitaria a fare chiarezza sui precari, i contratti in scadenza, i contratti decentrati e segnalava proprio la situazione di Fondi: «dove la carenza di medici nel reparto di medicina rischia, con l'avvicinarsi delle ferie estive, di avere ripercussioni serie sulla tenuta e la continuità del servizio». Per questo: «Con il progressivo ritorno alla normalità, bisogna avere un quadro chiaro della

situazione riguardante il precariato nella Asl di Latina e fare scelte politico

organizzative altrettanto chiare, se non si vuole arretrare con i servizi sul territorio. Proprio per evitare situazioni come quelle del nosocomio di Fondi. I lavoratori chiedono rispetto, la Fp Cgil attiverà tutte le procedure previste dalla

legge».

© RIPRODUZIONE RISERVATA