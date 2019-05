Maltempo, paura sulla motonave in partenza da Ponza per 150 passeggeri

Paura per i circa 150 passeggeri a bordo della motonave "Sorrento" in partenza alle 17,15 dall'isola di Ponza e diretta a Terracina. A causa del maltempo e del forte vento di scirocco che entra sistematicamente in porto, dove una "difesa" è attesa da decenni, il mezzo della Navigazione libera del Golfo ha avuto problemi a lasciare il bacino ed ha anche urtato con la parte destra contro la banchina del molo Santa Lucia.



L'intervento dei soccorritori e in particolare della Dmd sea service che ha lanciato una cima a prua e ha aiutato lo scafo a uscire ha consentito di prendere la navigazione. Ultimo aggiornamento: 18:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA