Maltempo a Latina, tromba d'aria tra Sabaudia e Terracina. Formia invasa da acqua e fango

Il maltempo colpisce ancora pesantemente la provincia di Latina. Momenti drammatici nel primo pomeriggio a Formia, in località Santa Maria La Noce, la zona collinare che sovrasta il quartiere di Castellone. Un fiume d'acqua, partito dalla montagna, ha smantellato la recinzione di un ristorante in cima alla collina e provocato altri danni lungo il percorso.

Momenti di panico per gli abitanti della zona, che hanno visto terrorizzati le proprie abitazioni lambite dall' acqua che scendeva copiosa e in modo vertiginoso dall'alto, per riversarsi poi, fortunatamente, nel fossato di Rialto.

Un video girato a Santa Maria la Noce è impressionante.

SABAUDIA E TERRACINA

Una tromba d'aria ha attraversato la zona costiere e la Pontina, in particolare l'area tra Borgo Vodice e Borgo Hermada. Segnalati anche gravi danni a diverse serre.

La strada Litoranea, a Sabaudia, è stata chiusa al traffico perché un capannone è stato distrutto e trascinato sull'asfalto. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile del gruppo Anc di Sabaudia.

IL VIDEO

Una serra a Sabaudia è stata completamente distrutta dalla furia del vento.