Maltempo nel basso Lazio, comuni pontini in allerta. Itri dispone lo sgombero di alcune abitazioni a rischio

Allarme meteo nel Lazio e in particolare nella zona del Sud Pontino. Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla serata di oggi, sabato 24 settembre e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri e meridionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio.

«Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta arancione per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su» Bacini di Roma, Aniene, Bacino del Liri e Bacini Costieri Sud - si legge - allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere e Appennino di Rieti; criticità idraulica su tutto il Lazio esclusi Bacino Medio Tevere e Appennino di Rieti. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto».

IL CASO DI ITRI

Situazione particolarmente delicata a Itri. Il Comune ha emesso delle ordinanze di sgombero per alcune abitazioni a rischio. «I cittadini interessati dalle ordinanze di sgombero - spiega il Comune in una nota - dovranno, entro le ore 19.00 di oggi 24 settembre 2022, lasciare le proprie abitazioni. I destinatari dell'Ordinanza di sgombero che avevano già comunicato precedentemente la necessità di essere alloggiati dal Comune, saranno direttamente contattati dagli uffici del Centro Operativo Comunale del Comune di Itri che comunicherà il luogo dove recarsi.

Invece, tutti coloro che a novembre 2021 non evidenziarono la necessità di essere alloggiati dal Comune, dovranno recarsi al punto di raccolta situato presso la struttura geodetica di Via Gramsci a Itri, dove saranno accolti dalla Protezione civile e accompagnati presso un alloggio, solo per eventuale e sopraggiunta necessità.

L’Amministrazione comunale, sussistendo pericolo per la pubblica e privata incolumità, chiede la massima collaborazione di tutti i cittadini interessati al rispetto delle ordinanze.

Per ogni emergenza o ulteriori chiarimenti si invita a contattare il numero 3533285886.

Nel corso della giornata l'Amministrazione provvederà ad informare tempestivamente la cittadinanza circa l'evolversi e la durata dell'allerta, che potrebbe interessare anche la giornata di lunedì 26 settembre».

L'allerta meteo regionale è stata rilanciata anche da diversi comuni pontini, tra i quali Priverno, Minturno, Cisterna e Sabaudia.