Forte vento e disagi in provincia di Latina. Per fortuna non ci sono danni ingenti, si registrano rami cadute, tegole, qualche lampione e cartelli stradali.



La situazione più difficile, tenuta sotto controllo dalla sala operativa della Protezione civile in Prefettura, si registra sulle isole di Ponza e Ventotene sferzate dalle raffiche. I collegamenti con le navi erano interrotti già dalla mattinata per le avverse condizioni del mare. © RIPRODUZIONE RISERVATA