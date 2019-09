Maltempo, forte pioggia: disagi e allagamenti nel sud della provincia

La forte pioggia caduta nella notte ha causato gravi disagi a Formia, dove due abitazioni tra via Ponzanello e via Ciriano sono state evacuate per la presenza di acqua e detriti. In largo Paone, completamente allagato, non è stato possibile aprire negozi e uffici. Il fiume di fango ha interessato via Rotabile e via Acqualonga che sono state interdette alla circolazione. La corrente elettrica è stasta ripristinata da poco nella zona di via Maranola, mentre i disagi permangono in altri quartieri.

Difficoltà nella zona di Penitro, disagi anche per la circolazione ferroviaria a causa di un guasto proprio a Formia che ha comportato ritardi sulla linea Roma-Napoli.

Disagi a Gaeta - nella zona medievale - per la mancanza di energia elettrica da questa notte. Senza corrente anche alcune zone di Formia e Minturno.

Ultimo aggiornamento: 12:36

