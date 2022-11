Maltempo, allagato il lungomare di Gaeta e alberi abbattuti nel Golfo

I fortissimi venti che dalla scorsa notte hanno iniziato a soffiare nel sud pontino hanno provocato diversi danni sul territorio, sebbene in misura minore rispetto all'ultima ondata di maltempo della scorsa settimana.

Il lungomare Caboto a Gaeta è stato invaso dal mare (molto mosso e con onde alte fino a due metri), che ha anche divelto alcune lastre di marmo in particolare nella zona del quartiere medievale di Sant'Erasmo. Per ragioni di sicurezza la strada è stata chiusa al traffico all'altezza dell'incrocio con Via Annunziata, mentre è stato istitutito il senso unico alternato.

Cadute di alberi sono state registrate nel parco urbano di Monte Orlando e in Via degli Eucalipti. Anche a Formia, nella frazione di Penitro, e di fronte il cimitero di Castagneto sono stati abbattuti alberi e rami. Sospesi i collegamenti con le isole di Ponza e Ventotene. Molti eventi in programma nella giornata odierna sono stati annullati a causa del maltempo.

Resta in vigore per tutta la giornata di oggi e nelle prossime 24 ore l'allerta meteo di colore arancione emanata dalla Protezione civile del Lazio.