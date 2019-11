Maltempo: alberi caduti a Latina, Sermoneta e nel Sud Pontino

Ultimo aggiornamento: 16:13

La pioggia che da giorni sta cadendo sulla provincia pontina continua a provocare danni e disagi. Questa mattina un albero è caduto a Pontenuovo, nei pressi della frazione di Sermoneta. Un grosso rampo si è abbattuto sopra un'auto (a quanto risulta non ci sarebbero feriti).Altri alberi caduti vengono segnalati nel sud pontino, in particolare a Formia. Un pino in particolare è crollato sulla litoranea, fortunatamente senza invadere la carreggiata.