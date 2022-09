Lunedì 12 Settembre 2022, 10:51

Si è concluso nella giornata di ieri la fiera del kiwi di Cisterna. Agrikiwi Expo 2022 è una kermesse di esposizione e convegni riguardo il famoso frutto prodotto nelle campagne del nord della provincia di Latina dove molte aziende presentano nuovi prodotti e macchinari alle aziende agricole locali. Un evento patrocinato dal comune di Cisterna, la Provincia di Latina e il consiglio dell'ordine degli agronomi. Organizzato dall'associazione Terre Pontine del patron Vittorio Sambucci è realizzato grazie alla collaborazione del comitato rappresentato da Roberto Morrillo, Diego Snidaro, Adelio D'Uva e Sergio Guzzon.

Molti i convegni di carattere scientifico svolti all'interno dell'area congressi, nei quali il tema principale e ricorrente era sempre quello legato alla moria delle piante, tra intercettazioni e studio del fenomeno, sperimentazioni e studio di possibili soluzioni. Sabato pomeriggio dopo l'inaugurazione alla presenza del sindaco Valentino Mantini il professor Nari ha portato sul tavolo di confronto l'esperienza della moria in Piemonte, relazionando sull'evoluzione degli studi in corso, a seguire il dibattito si è incentrato sulle possibili responsabilità del cambiamento climatico registrato negli ultimi vent'anni. Domenica mattina si è entrati più nello specifico delle soluzioni approfondendo le analisi fatte sulle piante a partire dai portainnesti alternativi, passando per l'irrigazione fino a un monitoraggio continuo tramite l'analisi di un'immagine 3d dell'impianto. Nel pomeriggio di ieri si è passati ai numeri con l'intervento del dottor Sbaraglia che ha sintetizzato i risultati della sperimentazione 2020/2023 in corso su 200 campioni di radici prelevate in vari impianti a Cisterna: purtroppo al momento non ci sono indicazioni che fanno sperare in una soluzione rapida, si continua a sperimentare sul campo cercando in laboratorio di verificare e confrontare le soluzioni proposte con quelle già sperimentate in altre regioni.

La decima edizione di Agri kiwi expo si è conclusa con l'immancabile tavola rotonda curata dal portale online del settore agroalimentare FreshPlaza per capire qual è il futuro del kiwi in Italia rispetto ai paesi concorrenti.