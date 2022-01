Lotteria Italia, vinto a Sabaudia premio di terza categoria: unica vincita in provincia di Latina

La provincia di Latina deve accontentarsi di un premio di terza categoria. L'estrazione dei biglietti della Lotteria Italia ha premiato il Lazio ma non l'area pontina dove sono stati vinti solo 20mila euro. E' stato infatti venduto a Sabaudia il penultimo estratto tra i 150 biglietti che hanno ottenuto un premio di terza categoria. Quello venduto a Sabaudia è il biglierro serie T numero 241316.

APPROFONDIMENTI FROSINONE Lotteria Italia, tre premi in Ciociaria: la dea bendata fa... ESTRAZIONE Lotteria, i biglietti vincenti del premio Prima Categoria: il... LA DEA BENDATA Lotteria Italia, aumentati del 18 per cento i biglietti venduti...

Latina è dunque la cenerentola del Lazio in fatto di vincite. Il Lazio è la Regione superstar nell’estrazione 2021 della Lotteria Italia. Infatti, oltre al primo premio da 5 milioni di euro venduto da un distributore di Roma, al tagliando da 2 milioni finito a Magliano Sabina (RI) e al premio da 1,5 milioni di euro, finiscono in regione anche 5 premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno. Tre di questi biglietti sono stati venduti a Roma, altri due sono in provincia, a Velletri e a Pomezia. In totale, tra i premi di prima e seconda categoria, nel Lazio finiscono 9 milioni di euro. A Roma vanno anche 14 premi di terza categoria, diretta conseguenza della quantità di biglietti venduti. È Roma infatti la provincia in cui sono stati venduti più biglietti della Lotteria Italia: 911.390 sul totale di 1.178.820 del Lazio. Seguono Frosinone con 130.430, Viterbo con 51.680, Latina con 45.820 e Rieti con 39.500.