Le dea bendata fa capolino anche in Ciociaria.

La lotteria Italia ha regalato premi per sessantamila euro abbinati a biglietti venduti in provincia di Frosinone. La cittadina regina di questa edizione è stata Castrocielo, dove sono stati acquistati tre dei 150 tagliandi estratti per i premi di terza categoria, ciascuno dal valore di 20mila euro. Ecco serie e numero dei biglietti fortunati, tutti staccati a Castrocielo: serie Q 027049; serie R 164955; serie R 458791.