Lotteria, i biglietti vincenti del premio Prima Categoria: il primo (da 5 milioni di euro) a Roma, altri 2 nel Lazio. Poi Trapani e Modena

Il primo premio della Lotteria Italia va a Roma. Ad acquistarlo un distributore locale (che potrebbe averlo venduto anche fuori dalla capitale) ed è il numero T 018060. Al fortunato vincitore il maxi premio da 5 milioni di euro, fino a poco fa il sogno di circa 6 milioni e mezzo di italiani che avevano tentato la fortuna.

APPROFONDIMENTI TUTTO PER UN SOGNO Lotteria Italia 2021: comprati già 5,7 milioni di... LA DEA BENDATA Lotteria Italia, aumentati del 18 per cento i biglietti venduti... RIETI Lotteria Italia, nel Reatino distribuiti più di 18mila... RIETI Superenalotto, a Campoloniano è caccia al vincitore del... VIDEO Video

Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni di euro va al tagliando P 297147 venduto a Formigine, in provincia di Modena. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto Serie E 263508 venduto a Magliano Sabina, in provincia di Rieti. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando N 330633 venduto a Roma e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro va al tagliando D 137599 venduto a Trapani.

LOTTERIA ITALIA, ESTRAZIONE IN DIRETTA

Lotteria Italia, i biglietti vincenti

Ore 23.50 Ecco gli abbinamenti tra i premi e i biglietti

- Serie T 018060 venduto distributore locale Roma: primo premio (5 milioni di euro). Cosa vuol dire distributore locale? Che è stato un distributore di Roma ad acquistare il biglietto vincente, ma potrebbe averlo venduto anche fuori dalla città.

- Serie P 297147 venduto a Formigine (MO): secondo premio (2 milioni e mezzo)

- Serie E 263508 venduto a Magliano Sabina (Rieti): terzo premio (2 milioni di euro)

- Serie N 330633 venduto a ROMA: quarto premio (1 milione e mezzo)

- Serie D 137599 venduto a Trapani: quinto premio (1 milione di euro)

Ore 23.40 Lazio ancora protagonista tra i primi premi della Lotteria Italia, tornano a far festa Sicilia ed Emilia-Romagna. Gli abbinamenti devono ancora essere definiti, ma cresce l’attesa per le cinque regioni dove sono stati venduti i biglietti fortunati. Tre dei premi, riporta agipronews, sono finiti nel Lazio, due a Roma (di cui uno venduto da un distributore locale) e uno a Magliano Sabina, in provincia di Rieti. Lo scorso anno invece un milione di euro era finito a Gallicano nel Lazio.

Torna a sorridere la Sicilia: l’ultimo premio di prima categoria risale all’edizione scorsa, con il secondo premio da 2 milioni a Prizzi (PA) e quest’anno si piazza nella top five delle vincite con Trapani. Si rivede infine l’Emilia-Romagna con il biglietto venduto a Formigine (MO) e a segno l’ultima volta nel 2012 con il primo premio da 5 milioni vinto a Modena.

Ore 22.56 L’Agenzia Dogane e Monopoli ha comunicato la serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti della Lotteria Italia di Prima Categoria, non ancora abbinati ai premi. Come riporta agipronews di seguito l’elenco:

- Serie P 297147 venduto a Formigine (MO)

- Serie E 263508 venduto a Magliano Sabina (Rieti)

- Serie D 137599 venduto a Trapani

- Serie T 018060 venduto distributore locale Roma

- Serie N 330633 venduto a ROMA

Le regole per incassare le vincite

Il biglietto vincente deve essere presentato integro ed in originale - sono quindi escluse copie di ogni tipo anche se autenticate - presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l'Ufficio Premi di «Lotterie Nazionali s.r.l.» - viale del Campo Boario, 56/D - 00153 Roma. Il biglietto può anche essere spedito al suddetto Ufficio, a mezzo di raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I premi devono essere richiesti entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. del bollettino ufficiale dell'estrazione. Solitamente la scadenza è nella prima metà di luglio. La prima Lotteria ufficiale italiana si svolse a Tripoli in Libia, all'epoca sotto la dominazione italiana, nel 1933 e venne abbinata al Gran Premio di tripli di automobilismo. Per la cronaca vinse Achille Varzi, alla guida di una Bugatti, che precedette sul traguardo Tazio Nuvolari su una Alfa Romeo. La prima edizione della lotteria nazionale italiana (1933) abbinata al Gran Premio di automobilismo di Tripoli.

Lotteria Italia, i premi

Saranno 5 i premi di prima categoria della Lotteria Italia, con il primo premio da 5 milioni di euro, poi seguiranno il secondo premio da 2,5 milioni, il terzo sarà pari a 2 milioni, il quarto a 1,5 milioni e il quinto premio sarà pari a un milione. È quanto apprende Agipronews. I premi saranno in tutto 165, considerando anche quelli di seconda e terza categoria: saranno 10 i premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno e 150 premi di terza categoria da 20mila euro ciascuno. Ai rivenditori dei biglietti vincenti sono attribuiti premi per un importo complessivo pari a 96mila euro.

Lotteria Italia, i biglietti venduti

L'acquisto dei biglietti, al prezzo di 5 euro ciascuno, può essere effettuato sia fisicamente che online anche in prossimità dell'estrazione. Complice l'attenuazione delle restrizioni causa Covid, quest'anno la vendita dei biglietti - che presentavano nel frontespizio opere realizzate da artisti del terzo settore scelte da una commissione artistica - è tornata a crescere, soprattutto nei tradizionali punti vendita, come le aree di servizio, da sempre considerate il presunto «Graal» delle vincite. A trascinare le vendite, come rivelato dalle agenzie specializzate Agipronews e Agimeg, è la Lombardia dove sono stati venduti oltre 1,6 milioni di tagliandi. Sorpassato il Lazio, al secondo posto, mentre a crescere è la Campania, in terza posizione. Nella top 4 delle regioni con la maggiore percentuale di vendite figura anche l'Emilia Romagna. Nella classifica, invece, delle province a dominare è Roma, seguita da Milano e Napoli.

Lotteria Italia, il premio del 2021

Lo scorso anno il premio da 5 milioni di euro andò a Pesaro che conquistò la prima edizione della Lotteria in epoca di pandemia. Le Marche sono tornate a festeggiare i jackpot più corposi dopo quasi un decennio. Due volte - nel 2012 a Numana e nel 2014 a Senigallia, entrambe in provincia di Ancona - era stato centrato il secondo premio da 2 milioni di euro. Nel 2010, ad Ascoli Piceno, era stato vinto il terzo premio da 1,5 milioni di euro. Il secondo premio dello scorso anno, di 2 milioni di euro, è andato al piccolo paese di Prizzi, nel Palermitano, mentre il terzo, di 1 milione, a San Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma.

Lotteria Italia, i premi non riscossi

Ma la Lotteria Italia possiede anche un inusuale primato, quello di premi non riscossi. Si tratta di circa 30 milioni di euro - come rivela Agipronews - che gli italiani hanno «dimenticato» dal 2002 ad oggi. Nell'ultima edizione, per esempio, non sono stati riscossi 400 mila euro, divisi in 10 premi di terza categoria da 25 mila euro ciascuno e da tre di seconda categoria da 50mila euro. Nel 2016, addirittura, non venne mai ritirato il premio da 2 milioni di euro, ma il primato degli 'sbadatì appartiene all'edizione 2008, quando a non essere reclamato fu il primo premio da 5 milioni di euro, venduto a Roma e rimesso poi in gioco l'anno successivo.