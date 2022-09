Sabato 10 Settembre 2022, 12:17

I ragazzi del liceo classico Dante Alighieri di Latina inizieranno l'anno scolastico divisi in due turni: dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Tutto questo accadrà perchè sono in corso dei lavori di pavimentazione in una parte della scuola. A fornire, nel dettaglio, la spiegazione di quanto sta accadendo è il dirigente del settore edilizia scolastica della Provincia di Latina Massimo Monacelli.

«C'è un finanziamento del Miur per questo istituto, per cui i lavori devono essere completati in un determinato periodo, altrimenti i fondi vengono persi. Dunque abbiamo già proceduto a pavimentare la metà del plesso e in un mese circa dovremmo terminare anche la seconda parte. Era un lavoro necessario perché in molte zone esisteva una pavimentazione in linoleum, materiale plastico molto usurato e dunque mancavano le condizioni di sicurezza sia per il personale scolastico che per gli studenti. Dopo aver provveduto a pavimentare tutta la prima parte della scuola, ora stiamo lavorando sulla seconda, la ditta ha già provveduto alla demolizione e si sta passando alla posa dunque quando i ragazzi entreranno a scuola non avranno problemi di rumori o polveri spiega il dirigente Secondo il nostro cronoprogramma in un mese riusciremo a consegnare anche l'altra area del plesso. La stessa dirigente scolastica ha concordato con noi nel fare qualche sacrificio a inizio anno scolastico per avere poi la scuola in sicurezza e l'edificio completamente manutenuto».

E proprio la nuova dirigente scolastica Antonietta De Luca, che ha preso il posto di Eleonora Lofrese, ieri mattina ha inviato una comunicazione a famiglie e studenti chiedendo comprensione: «Non sarà un inizio agevole per via dei lavori in corso e dell'organizzazione necessaria per poter garantire regolarmente il servizio scolastico ma confido nella reciproca comprensione e capacità di affrontare costruttivamente le difficoltà che si presenteranno, nella prospettiva di godere, al termine degli interventi a cura della Provincia, di un ambiente migliore con una pavimentazione totalmente rinnovata».

La scuola annuncia al momento solo due settimane con doppi turni, la Provincia prevede invece un altro mese di lavori. Da considerare inoltre che le ore tolte per permettere la doppia turnazione dovranno essere recuperate. Secondo il conteggio fatto dalla scuola, sono otto le classi interessate all'orario più scomodo, ovvero al turno pomeridiano 13-17, escluse le prime, i quinti e le classi in cui sono presenti alunni con disabilità.

Verranno comunque utilizzati tutti gli spazi disponibili, dalla palestra ai laboratori passando per l'auditorium. Ovvio che tutto questo pone una serie di quesiti anche sui mezzi di trasporto perché i ragazzi pendolari che dovranno affrontare il turno pomeridiano dovranno essere certi di avere un collegamento che li possa riportare a casa a un orario consono.

Bisognerà inoltre capire se il cantiere sarà compatibile con la vita scolastica, dall'Ente di via Costa non hanno dubbi che si potrà fare, bisognerà a questo punto aspettare solo lunedì per capire se le cose stanno effettivamente così.