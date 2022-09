Finiti i doppi turni al Classico, lavori ultimati

SCUOLA



Promessa mantenuta: il liceo classico Dante Alighieri torna alla turnazione normale, solo mattutina, per le lezioni degli studenti che finora hanno svolto due turni, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. I lavori svolti dalla Provincia infatti sono in dirittura di arrivo. Il dirigente del settore edilizia scolastica della Provincia di Latina, Massimo Monacelli aveva dato come termine ultimo dei lavori circa un mese, quindi metà ottobre, in realtà alcune aule e zone sono state completate prima. Per questo tornano a seguire l'orario normale anche i ragazzi delle 8 classi che finora avevano turnato di pomeriggio dalle 13 alle 17. E dalla prossima settimana l'uscita non sarà più alle 12 per tutti, ma ognuno seguirà il proprio orario normale. Probabilmente queste ore perse saranno recuperate nel corso dell'anno scolastico. I ragazzi che non hanno ancora le aule a disposizione perché è in corso la posa del nuovo pavimento, in sostituzione di quello in linoleum, saranno smistati in palestra, laboratori e auditorium, ma il completamento dei lavori dovrebbe essere imminente. Molte aule sono state sistemate nei laboratori di informatica o nelle aule del seminterrato, oltre che in auditorium e in palestra spiegano i ragazzi i lavori, oltre ai rumori che alcune volte hanno reso difficile seguire le lezioni, non hanno causato grossi danni o problemi organizzativi. Sostituire quel pavimento era necessario aveva detto il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli anche perché godiamo di un finanziamento per cui i lavori devono essere terminati entro il 31 dicembre. Avere qualche disagio i primi giorni per poi avere aule adeguate alla sicurezza degli studenti credo sia valso qualche disagio che comunque verrà risolto nel giro di qualche giorno. Ora il liceo classico dovrà anche decidere se avviare la settimana corta, come hanno scelto di fare la maggior parte degli istituti superiori pontini.