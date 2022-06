“L'Aurora”, tre poeti del Golfo presentano il loro ultimo libro: appuntamento domani sera a Gaeta

Si intitola “L’aurora” , ed è una raccolta di versi di Pasquale Vaudo, Sandra Cervone e Max Condreas , edita da deComporre Edizioni.

L’appuntamento per la presentazione dell’ultimo lavoro dei tre poeti del Golfo è per domani alle 19 sulla terrazza dello stabilimento balneare Aurora in via Marina di Serapo a Gaeta. Interverranno oltre agli autori Elisabetta Trenta e Maria Rosaria Valente . I tre poeti prendono per mano il lettore e lo accompagnano in un viaggio-dialogo in cui si fondono amicizia, amore, vita, ma anche le difficoltà, la solitudine e l’egoismo della società attuale. Nel dubbio e nel dolore si insinua però una luce, quella della poesia, la musa di Cervone, Vaudo e Condreas, la loro “compagna di viaggio”, il “rifugio-certezza”: l’Aurora che dà il titolo alla raccolta.

Un libro nato da "tre amici che dialogano di notte, cementando la loro amicizia e facendo delle differenze strumento d'accoglienza fraterna". La prefazione è curata da Elisabetta Trenta, già Ministro della Repubblica, postfazione di Maria Rosa Valente, dirigente scolastico del “Caboto” di Gaeta, commento in versi del giornalista Vincenzo Testa, dell’Eremo Aquila e Priscilla di Castelforte, omaggio musicale del Duo Punto Zero. Conduce l'evento Claudia Manildo.