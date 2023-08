Incendio in via Bassianese, brucia un bosco il giorno di Ferragosto

Incendio la sera di Ferragosto alle porte di Latina. Diverse segnalazioni sono arrivate ai vigili del fuoco dai residenti che vivono tra San Michele e la strada Bassianese non lontano dalla strada regionale dei Monti Lepini. Un'alta colonna di fumo nero e fiamme alte e visibili da chilometri stavano preoccupando le persone che abitano in zona.

Non è stato facile per i vigili del fuoco raggiungere l'area dell'incendio. La squadra partita dal comando provinciale ha provato diverse strade di accesso, sia dalla Bassianese, sia dalla strada di Borgo San Michele, senza però riuscire ad avvicinarsi alle fiamme. Sono stati alcuni residenti ad indirizzare i pompieri verso l'area in fiamme lungo un viottolo di campagna che costeggia campi non coltivati e serre dismesse.

A prendere fuoco, per cause ancora al vaglio di vigili del fuoco, un boschetto di eucaliptus.

Non è ancora chiaro se all'interno dell'area in fiamme fossero stati accatastati dei rifiuti. Le operazioni di spegnimento non sono state semplici perché l'autobotte dei vigili del fuoco non ha potuto avvicinarsi lungo la stradina dissestata e le fiamme sono state aggredite con l'acqua contenuta nel serbatoio del fuoristrada in dotazione ai pompieri.