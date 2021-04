Caporalato e fitofarmaci non autorizzati, sette arresti dei Nas tra Latina e Venezia

I carabinieri del Nas stanno eseguendo sette ordinanze di custodia cautelare in carcere tra le province di Latina e Venezia, dopo aver scoperto una associazione a delinquere dedita allo sfruttamento di manodopera extracomunitaria in agricoltura, a estorsioni e all'impiego illecito di fitofarmaci non autorizzati nelle coltivazioni in serra.

I provvedimenti restrittivi della libertà personale sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Latina e sono circa 50 i militari impiegati nell'operazione, che nella provincia pontina è in esecuzione a Terracina.

